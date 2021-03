El secreto más íntimo de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez sale a la luz

Aurah Ruíz y Jesé Rodríguez están más enamorados que nunca, y es que desde hace unos meses la pareja decidió darse otra oportunidad después del gran conflicto mediático que han tenido en los últimos años. Y por ello, no dudan en alardear de su amor a través de las redes sociales.

Eso sí, hace unas semanas la joven hizo público que se tuvo que enfrentar a la sentencia tras la demanda por acoso que le interpuso su pareja poco después de dejar la relación, y es que a pesar de que intentaron hacer todo lo posible para que finalmente no se llevara a cabo no pudieron evitarlo, aunque para suerte de la canaria le han puesto una condena en la que solo tiene que realizar trabajos comunitarios.

Como de costumbre, Aurah suele hablar de su vida privada sin reparo a través de las redes sociales, y después de que sus seguidores le preguntaran, ha querido confesar cómo es su intimidad sexual con el futbolista: "Me encantan los juguetes sexuales, los uso y también los uso con mi pareja. Hay incluso algunos que él no conoce y yo se los he enseñado, y está encantado. ¿A quién no le gusta jugar?".

Y es que la modelo ha hablado con total naturalidad sobre un tema que a muchas personas les cuesta reconocer en público, y de ahí que sus seguidores se lo hayan agradecido. Aunque no ha sido de lo único que ha explicado, ya que también ha hablado de como se encuentra después de que hiciera público el boicot que ha sufrido en el negocio que abrió hace unas semanas, y es que fue tal que en las primeras semanas aparte de enfrentarse a algunos contratiempos en el local, tuvo que hacer frente a las numerosas llamadas que recibían donde se reían de ella y de su pareja.

