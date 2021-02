Sara Sálamo e Isco Alarcón daban la bienvenida a su segundo hijo en común, el tercero para el futbolista, el pasado 30 de diciembre. Aunque sus papis ''no le esperaban tan pronto'', Piero llegaba en el momento justo para despedir un oscuro 2020 y convertir a Theo, el hijo mayor de la pareja, en el perfecto hermanito mayor.

Recientemente la canaria compartía una imagen donde mostraba su rostro completamente limpio de maquillaje tan sólo un mes después de convertirse en madre y, ahora, ha querido demostrar, una vez más, no sólo el amor tan grande que siente por Theo, que cumplirá 2 añitos el próximo mes de julio, sino su enorme asombro ante el talento oculto de su primogénito que ahora ha querido compartir con todos sus seguidores.

''Juro que no le he ayudado!’’ #TheoPicasso #18meses'', ha escrito la intérprete junto al sorprendente vídeo en el que se ve la mano del niño pintando unos increíbles dibujos y obras de arte para su edad. ''¡Qué bien, Theo! Las ventanas... A ver el coche, ¡qué pasada! Lo has hecho tú, sí'', se le ha escuchado decir a la joven.

Ante la impactante grabación, muchos de sus seguidores han querido alabar el auténtico don de su hijo: ''Este niño es un prodigio, te lo digo en serio. Estoy alucinando'', le ha comentado su gran amiga y compañera de profesión, Dafne Fernández o ''¡¡¡Eso no es normal!!! ¡Tiene talento innato! Para que luego digan que el talento se adquiere... ¡qué bárbaro!'', le ha escrito Elena Furiase, entre muchos otros.

