La reacción de Sara Carbonero a lo que India Martínez dice sobre ella

Sara Carbonero está pasando por un complicado momento a nivel personal. Y es que hace algunos días ella y el que ahora es su ex pareja, Iker Casillas, admitieron públicamente el fin de su relación tras diez años juntos, lo que hizo que las redes sociales se volcasen en dar apoyo a la que fue una de las parejas más queridas del país. Sin embargo, a pesar de que la separación fue cordial y amistosa, no ha evitado que ambos tengan que acostumbrarse a su nueva vida, algo que para Sara, a juzgar por su reacción tras recibir unas preciosas palabras de India Martínez, está siendo complicado.

La periodista fue la encargada de conducir la presentación del primer libro de la cantante, 'Verdades a medias', y por ello, durante el acto le fue formulando distintas preguntas sobre su libro y también personales, entre las que se encontró la de quién es su referente en la vida. A esto, India respondió sin dudar que su madre y su abuela, la cual falleció el año pasado.

Sin embargo, quiso añadir algo más: "Tú eres una inspiración para mí como mujer", dijo mientras se dirigía a Sara. Y, de un momento para otro, esta confesión hizo que la periodista se mostrase notablemente emocionada, seguramente propiciado por lo sensible que está debido a los acontecimientos que están sucediendo en su vida, aunque esto no le impidió responder unas bonitas palabras a la artista: "Cuando he leído tu libro he dicho que es tan bonito leerte, al igual que escucharte. No sé con qué me quedaría". Y además, añadió: "Es un libro para disfrutarlo con calma, leerlo varias veces".

Lo que está claro es que Sara aún se está acostumbrando al cambio radical que ha dado su vida en estas últimas semanas y del que seguro saldrá fuerte y reconfortada.

