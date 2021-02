El incondicional apoyo de Rocío Flores a Olga Moreno tras acompañarla al juicio en el que se enfrenta a su madre, Rocío Carrasco

Rocío Carrasco demandó hace varios meses a Olga Moreno después de que esta abriera una carta que envió para su exmarido Antonio David mientras este estaba concursando en un reality de televisión. Por ello, la empresaria este fin de semana debe de declarar ante el juez en Madrid aunque para sorpresa de muchos no está sola ya que Rocío Flores ha decidido acompañarla en su llegada a la capital.

Eso sí, Olga no ha querido hacer declaraciones acerca de cómo ve este nuevo enfrentamiento legal contra la expareja de su marido: "No voy a comentar nada". Por su parte, la joven no ha querido desvelar si viene en calidad de testigo o simplemente para apoyar a la mujer de su padre en el juicio que tiene previsto contra su madre: "Si es que no tengo nada que decir".

De esta manera, deja clara su postura al lado de la pareja de su padre y vuelve a lanzarle una indirecta a su madre. Y es que, la joven ya ha confesado en muchas ocasiones que quiere que las denuncias a su padre y a la mujer de éste paren de inmediato porque crean tensión en el núcleo familiar.

Finalmente Rocío Flores no se ha presentado junto a la empresaria, ya que ha sido su padre quien ha acompañado a esta hasta los juzgados de Plaza Castilla. Aunque muchos esperaban que acudiera junto a ella, la nieta de Rocío Jurado ha querido mantenerse en un segundo plano y no avivar aún más el conflicto con su madre.

En cuanto a la mujer de Antonio David, lo cierto es que se le ha visto con un gesto serio y sin contestar a las preguntas de los periodistas a la salida de los juzgados. Por su parte, el colaborador sí se ha pronunciado ante los medios y ha reconocido que a pesar de no ser la primera vez que vive algo así no es una situación agradable.

Aunque como bien ha confesado Belén Esteban, quien también se ha visto envuelta en esta polémica, Rocío Carrasco no se ha presentado ya que al ser una vista no tenía que asistir. Eso sí, en el caso de que finalmente la demanda trascienda a juicio sí se verían las caras.

