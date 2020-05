La cuarentena provocada por la crisis sanitaria del coronavirus ha afectado a muchas familias. La gran mayoría de ellas se encuentran distanciadas debido al cierre de las comunidades autonomas y a la prohibición de desplazarse de unas a otras.

Una de ellas ha sido la familia de Tamara Gorro y Ezequiel Garay. Como podrás recordar, el futbolista dio positivo por COVID-19 y decidieron aislarse en casas separadas, por lo que han visto a sus hijos en dos meses.

Ahora que la cifra de afectados comienza a bajar (aunque no tanto como nos gustaría), la influencer se ha reencontrado con sus hijos y ha querido plasmarlo en un vídeo que ha compartido con todos sus seguidores de Instagram.

"¡¡¡POR FIN!!! Después de dos meses separados de nuestros hijos, volvemos a reencontrarnos. Perdonad por la mala calidad del vídeo, mi mamá lo grabó y lo he editado porque me parece tan precioso y tan acertado en estos momentos que tenía que publicarlo. Porque significa VICTORIA, en estos tiempos tan difíciles, reencontrarte con familiares y todos con salud es historia.", comenzaba el texto que acompaña a las preciosas imágenes.

"No tengo palabras para describir lo que siento... he pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cuándo podría abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando... las lágrimas de Shaila me confirman sus ganas de estar junto a nosotros...", continúa la también colaboradora de televisión.

"Ojalá esto pueda hacerlo pronto con mis yayos, pero para eso tendremos que esperar a las indicaciones que nuestro país ordene, ese momento llegará, mientras tanto sigo dando gracias por tenerlos con salud", revela acordándose de sus padres.

"Os agradezco de corazón la cantidad de consejos que me habéis dado las personas que también habéis podido realizar la reagrupación familiar. He tardado cuatro semanas en conseguir todos los permisos necesarios para justificar ante las autoridades el motivo del viaje. Muchos papeles y estrés pero siempre cumpliendo la ley y sobre todo siendo responsables", da por finalizado.

