Alma Cortés escogió su canal para confirmar lo que muchos estaban sospechando, y es que está embarazada. Así, la hija de Raquel Bollo se ha armado de valor para confesar públicamente que se convertirá en madre a los 19 años, y además, ya presume de tripitaen sus redes sociales.

La joven, que no puede estar más enamorada de su chico, ha encontrado en él y en su madre su máximo apoyo. Y es que a pesar de que son muy diferentes, tal y como ha confesado la propia Alma, la colaborada televisiva ha estado a su lado en todo momento.

"Me sorprendió mi reacción porque ella realmente esperaba que yo le dijera: '¿Pero tú que has hecho?, ¿estás loca?...' Pero a mí me dio tanta pena que solo lloraba y decía: '¿Por qué? 'En ese momento me quedé muy en shock, lo viví con mucha pena y rabia. No es nada malo, pero es una complicación en su vida que no tiene necesidad de vivir tan joven", ha reconocido Raquel respecto a cómo se sintió cuando descubrió que su hija estaba embarazada.

Además, la colaboradora televisiva ha confesado que Alma le hizo una promesa, y espera que la cumpla. "Me gustaría que terminaras la carrera, es algo que me has prometido y que espero que no me falles", ha explicado. "Además, no me gustaría que trabajase en televisión. No por nada, sino porque ella tiene la oportunidad de estudiar, sacarse una carrera y trabajar de otra cosa".

