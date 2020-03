Pilar Rubio está embarazada de su cuarto hijo junto a Sergio Ramos. Aun así la colaboradora de El Hormiguero disfruta de planes junto a sus amigas, y pudimos verla este fin de semana junto a su pandilla disfrutando del concierto cierre de gira del grupo Sôber que tuvo lugar en la plaza de Las Ventas de Madrid.

En el grupo se encontraba una de sus más íntimas amigas y excuñada, Vania Millán, que pese a haberse separado de René Ramos, sigue mantiene una estrecha relación con Pilar. De hecho, hace poco la presentadora le dedicaba una especial felicitación a la ex Miss España por su cumpleaños.

De ahí que continuamente se hable de que la relación que ahora mantiene Pilar con la actual pareja de su cuñado, Lorena Gómez, junto a la que espera un hijo, no sea tan buena como la de Vania. De hecho, aunque esta no asistió a su boda sí que estuvo presente en su despedida de soltera, mientras que la cantante sí fue a su boda pero no se encontraba entre la pandilla de la despedida.

