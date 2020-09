La indirecta de Paz Padilla su hija Anna Ferrer al visitar una tienda de novias

Anna Ferrer está siendo uno de los apoyos más grandes de Paz Padilla así como su novio Iván Martín. La presentadora ya ha dejado claro lo agradecida que está a la pareja por todo los que están haciendo por ella y los momentos que están viviendo juntos para superar la dura pérdida de su marido, Antonio Vidal.

En esta nueva etapa para la presentadora, ha compartido en su Instagram uno de sus mayores deseos. Paz ha dejado claro, en una visita que su hija Anna y ella han hecho a una tienda de vestidos de novia, que está deseando que su hija se case con su novio Iván: "Venga, que tengo ganas de nietos. Mírame los trajes de novia".

Paz Padilla desea vestir de novia a Anna Ferrer | Storie de Anna Ferrer

Por su parte Anna no ha tardado en tranquilizar a sus seguidores asegurando "no me caso". Entre risas madre e hija han pasado un divertido día juntas que han finalizado comiendo en uno de los restaurantes que visitan habitualmente. Al parecer los deseos de Padilla tendrán que esperar, por lo menos hasta que su hija lo tengo un poco más claro.

