Paula Echevarría ya se está preparando para darle la bienvenida a su segundo hijo fruto de su relación con Miguel Torres. La actriz se convertirá en madre en las próximas semanas y así se le ha notado en una de las últimas publicaciones que ha compartido en su cuenta de Instagram.

En la foto, que puedes ver pinchando en el vídeo, la intérprete luce un bonito vestido de flores ceñido lo que provoca que se le marque aún más la barriguita, pero lo que más ha llamado la atención ha sido su pelo. Y es que como bien ha titulado la foto: "Flores en el vestido y rizos en el pelo", y aunque a la llegada de la primavera todavía le queda un poco, la asturiana ya tiene ganas de esta época del año.

Si algo destaca de Paula es el pelazo que tiene, que incluso le ha llevado a convertirse en embajadora de la marca Pantene, pero de lo que muchos no se acordaban es de que la actriz verdaderamente no tiene el pelo liso sino que su pelo es rizado y que ya hacía mucho tiempo que no lucía.

En esta ocasión la actriz ha decidido marcar la raya en el centro y combinar su look con unas horquillas en forma de flores a los lados para sujetar el flequillo. Aunque no sólo han sido los rizos lo que han llamado la atención, sino también las mechas balayage que se han vuelto a poner de moda en esta última temporada.

Eso sí, a los seguidores de la asturiana les ha encantado el look que eligió para la ocasión y así se lo han dejado ver en la publicación. "Me flipa ese pelo", "Qué guapa estás", "Di que sí, hay que cambiar a veces" o "Me encanta ese pelo", son alguno de los comentarios que la intérprete ha recibido y no sólo de sus seguidores sino también de grandes amigas de ella como Maribel Verdú, Elena Tablada o Natalia Verbeke.

