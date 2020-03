Tras convertirse en madre de su segunda hija, Patricia Montero se ha bautizado como uno de los mayores referentes entre las famosas en cuanto a la lactancia materna.

Por eso no es de extrañar que la actriz quisiese celebrar el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, publicando una imagen donde aparece con el sacaleches puesto en unas escaleras mientras acudía a un evento nocturno.

"Me apasiona mi trabajo, pero no por ello debo renunciar a ver crecer a mis hijas. Amo ser mamá, pero también soy una enamorada de la vida y de exprimir cada segundo. No soy una 'madre perfecta', me gusta visibilizar la maternidad real, mostrando lo bueno y no tan bueno. Ayer fue el #8M un día donde dar visibilidad y reivindicar, pero hoy debería seguir siéndolo. Esta foto, es de hace unos meses, un instante 'posado, pero REAL' MATERNIDAD = CONCILIACIÓN Por un futuro en igualdad para nuestros pequeñ@s. Donde no tengan que renunciar y elijan lo que quieran ser y cómo quieren vivir. #Conciliación #mAternidad #DiaDeLaMujer #derechos #Feminismo (foto) @alexadrover #PorTi #PorMi #PorEllas #PorVosotras #PorNosotras #WomensDay", escribe la actriz junto al post que te mostramos en el vídeo.

Un post que, una vez más, provocó algunas críticas por parte de sus seguidores. Pero uno de sus comentarios obtuvo respuesta, y es que Álex Adrover no dudó en responder a este usuario de forma tajante.

En el vídeo te contamos todos los detalles.

