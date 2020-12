Pablo Rivero habla por primera vez de su marido y su hijo: "Nosotros tres vamos al colegio de la mano y nadie nos mira raro"

Pablo Rivero se ha sincerado por primera vez sobre su vida familiar. Fue el pasado mes de septiembre cuando el actor acaparaba todos los titulares tras mostrar su lado más íntimo y presentar, a través de las redes sociales, a su marido y a su hijo. Una publicación que fue enormemente aplaudida por todos sus seguidores que, pese a que siempre se ha mostrado muy discreto con respecto a su vida privada, pudieron conocerle mejor.

Ahora el intérprete de 'Cuéntame', siendo fiel a la prudencia con la que siempre ha tratado de llevar su lado más personal, ha concedido una emotiva entrevista a 'Shangay' en la que se ha sincerado acerca de su vida.

A pesar de que ha sido un año muy complicado para todos, el madrileño ha revelado lo bien que le va profesionalmente y ha asegurado que su familia y su entorno se encuentran bien de salud. Y muy orgulloso, ha querido hablar de esta primera como nunca antes lo había hecho: ''Este año ha sido importante para mí porque he hecho bandera de mi familia. Por intentar visibilizar todos los tipos de familias que hay''.

Pablo quiso aclarar que su gesto en redes sociales llegó ''en un momento que creía que tenía que hacerlo''. Ahora, ha justificado el por qué: ''Cada día salen nuevas agresiones LGTBI-fóbicas y siento una parte de responsabilidad. Así que, si yo puedo influir en algo gracias a las redes sociales, por qué no voy a contar cómo es mi familia si hay muchas otras así... También pensé que cualquier día nos podrían hacer una foto e iba a parecer que nos habían pillado, como si yo lo estuviera ocultando, y no es nada malo''.

Pese a ello, con gran humildad, también ha querido subrayar que, aunque fueron muchos los mensajes de apoyo y cariño que recibió ante su gesto, no quiere que su acto sea tachado de activismo: ''Nunca he sido abanderado de nada porque no soy nadie para dar ejemplo. Nunca he hablado de estos temas, como de tantos otros, porque creo que se predica con el ejemplo. Si todo el mundo ve y conoce a mi familia, no tengo que decir nada. Si alguien me quiere dar ese lugar de abanderado, bien, pero no me considero ejemplo de nada''.

Aunque ha sido él mismo quién ha confesado que actualmente son muchas las agresiones LGTBI-fóbicas que ocurren en la sociedad, el actor ha desvelado que, en su caso concreto, no ha tenido que hacer frente a ello: ''No me siento nada discriminado. Nosotros tres vamos al colegio de la mano y nadie mira raro. Somos una familia más''.

