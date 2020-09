Pablo Rivero muestra por primera vez a su pareja y a su hijo: "En casa somos tres chicos"

Pablo Rivero prefiere mantener su vida privada en la intimidad, pero en estas ocasión ha querido hacer una excepción para presumir de su bonita familia.

Así el intérprete ha compartido una preciosa fotografía en la que aparece junto a su pareja y su hijo. En la instantánea, que puedes ver en el vídeo de arriba, ha escrito: "Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos".

Rápidamente, amigos y compañeros de profesión han inundado su post de comentarios, como Paula Echevarría, Jaime Cantizano, Félix Gómez o Elena Rivera, entre muchos otros.