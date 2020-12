Nuria Roca enseña la particular manera con la que vestía en su infancia: ''Me llevó mi padre y, por lo que fuera, no le prestó mucha atención a la ropa''

Nuria Roca ha vuelto a mostrar uno de sus aspectos más personales: su infancia. Si recientemente nos enseñaba el lugar más íntimo que comparte junto a su marido, Juan de Val, ahora ha querido abrir el baúl de los recuerdos para rescatar unas imágenes de cuando era pequeña que no tienen desperdicio alguno.

Tal y como ella ha comenzado su mensaje en post más particular, "como la cosa últimamente, por mi IG, va de estilismos varios", ha querido seguir siendo fiel a su estela como influencer en redes, donde habitualmente comparte sus impresionantes looks, y no ha dudado ni un segundo en compartir aquellos singulares outfits que lucía en su infancia.

"¡Aquí os dejo mi top en coordinación! Momento sombrero reina de Inglaterra con vestido rollo Joan Báez, zapatos pitufina rosa con calcetines de deporte blancos... Mi primer bolso de plástico puro con 10 años, falda casa de la pradera con cazadora borrego-mercadillo, peto vaquero con chirucas (esto es sólo para los que tenemos una edad y rematado todo con un bobby (gorro de policía inglés)...¡Todo muy bonito oye!", ha escrito, tirando de su gran sentido del humor, junto a sus tres imágenes más divertidas.

Y es que, siendo tan sólo una niña, la vemos presumir de unos outfits de lo más propios de la época y de la moda de los años 80. Unos looks que, a día de hoy, probablemente, no sean sus favoritos...

Tal y como la presentadora lo ha dejado entrever junto a su publicación donde, haciendo gala de su espontaneidad y de su lado más bromista, ha querido desvelar quién era el responsable de su curiosa vestimenta: "En mi descarga diré que me llevó mi padre y que, por lo que fuera, no le prestó mucha atención a la ropa. 1982". ¡Dale al play y no te pierdas sus imágenes más graciosas!

