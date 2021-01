Así es la nueva vida de Fabiola Martínez sin Bertín Osborne tras su separación: ''Lo tengo todo listo''

Fabiola Martínez acaba de iniciar un nuevo capítulo sin el que haya sido su pareja durante más de dos décadas y durante 15 años de matrimonio, Bertín Osborne. Pese a que la venezolana confesara recientemente si se reconciliaría con el padre de sus hijos, por el momento sigue tratando de rehacer su vida y ya tiene claro cuáles son los primeros pasos que va a dar: la mudanza y oficializar su divorcio con el artista.

En cuanto al traslado de la vivienda, ''en cuestión de días'' la modelo y sus dos hijos, Kike y Carlos, se trasladarán a otra casa, tal y como informa una fuente cercana la pareja a 'El Español'. Incluso, si no estuviera la pandemia de por medio, ''ya estarían viviendo en su nuevo hogar'', ha asegurado.

Hasta el momento el todavía matrimonio vivía de alquiler en una enorme residencia sobre una parcela, de 2453 metros cuadrados, en la urbanización madrileña 'La Florida'. Fue hace dos años cuando el propietario de esta casa puso en venta la mansión, por lo que ambos ya tenían pensado mudarse desde hace ya un tiempo. Sin embargo, lo que en su día no esperaban, es que lo fuesen a hacer por separado.

Ahora, tras su sonada separación, el artista madrileño se fue a Sevilla, ciudad donde posee una finca, mientras que Fabiola ''ya lo tiene todo listo'' para emprender una nueva etapa en su nuevo hogar, en Madrid, tal y como ella misma ha afirmado. Además, la nueva vivienda ''está totalmente equipada'' para las necesidades de Kike, quien sufre una enfermedad desde que nació.

Asimismo, más allá del dolor que conlleva una separación, también siente mucha ilusión por comenzar esta nueva aventura: ''Para ella es como empezar de cero, le va a venir muy bien. Quieras o no, esa casa guarda muchos recuerdos del matrimonio y a veces para avanzar no son buenos'', ha contado dicha fuente.

En lo que respecta a la mudanza, la todavía mujer del presentador se reunió este jueves con un bufete de abogados matrimonialistas. Sin embargo, tal y como ella misma recalcó al ser pillada por las cámaras de 'Europa Press' a la salida del despacho y acompañada por su abogada: ''Todavía no hemos hecho nada, no hemos hablado de nada. Todavía no'', apuntaba.

