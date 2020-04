Miguel Herrán y Sandra Escacena llevan una discreta relación que hicieron oficial el pasado mes de agosto cuando publicaron su primera foto juntos.

Pero ahora el actor de 'La casa de papel' ha dejado claro lo mucho que echa de menos a su chica durante la cuarentena. Junto a una foto de los dos mirando sonrientes a la cámara ha escrito: "Es muy difícil sin ella".

Una romántica declaración que rápidamente han comentado amigos y compañeros de profesión como María Pedraza, Paula Echevarría o Ana Fernández, y como no, la propia Sandra, que ha escrito: "Te echo de menos amor".

Miguel se sinceró hace un tiempo en la revisa GQ, donde habló de lo mucho que le estaba ayudando Sandra a sobrellevar la fama, como animarle a salir a pasear o a tomarse algo a una terraza. Y es que sabe que esos momentos pueden volverse complicados cuando le reconocen: "Yo ahora ya no salgo de fiesta. Voy a casa de mis amigos, pero no a discotecas porque me siento algo cohibido si la gente me graba".

