Los cómplices mensajes que se envían Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito

Después de las imágenes que destaparon su posible amorío con la joven madrileña, Claudia Ruiz, a Miguel Ángel Silvestre no se le ha vuelto a relacionar con ninguna otra mujer. Bueno, hasta que vimos la intensa conexión que hay entre él y su compañera de profesión, Lali Espósito.

Lali y Miguel Ángel acudieron hace un par de semanas a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto en común y durante la entrevista que les realizó Pablo Motos fue tan intensa la química que había entre ellos, que hasta la propia madre del actor le dijo "cariño, ahí hay amor". Y es que la complicidad entre ambos actores traspasó la pantalla y más de un@ se empezó a preguntar si realmente son algo más que compañeros de reparto en 'Sky Rojo'.

Aunque ellos se han empeñado en desmentir la existencia de algo más allá que una bonita amistad, sus últimos movimientos en las redes sociales no hacen más que contribuir a la teoría de que entre ellos podría haber un idilio secreto.

Las últimas sospechas surgieron ayer, cuando Silvestre decidió compartir en su perfil de Instagram una imagen de una de las pruebas de peluquería previas al rodaje de su nueva serie. El actor escribía lo siguiente: "PRUEBAS DE PELUQUERÍA DE @skyrojo : EN PRINCIPIO MOISES IBA A LLEVAR EL PELO AMARILLO... AL FINAL SE DESESTIMÓ LA IDEA💥 Que opináis?". Lali no tardó mucho en reaccionar a la publicación de Miguel Ángel: "No podíamos usar el mismo tono michael!!!".

Y hasta aquí nada extraño, pero fue la siguiente respuesta del valenciano la que hizo saltar de nuevo todas las alarmas. El intérprete colgó un collage fotográfico en el que unió una imagen suya y otra de Lali, pero lo mejor de todo es la propuesta que junto al collage le hizo abiertamente a la actriz: “Lali, cuando hacemos pijama party? 😂 @lalioficial". Bueno, pues parece que aquí no hay mucho más que decir… No sabemos si será amor o no, pero desde luego que entre estos dos algo muy especial.

....

Seguro que te interesa:

El sospechoso y llamativo bulto del pantalón de Miguel Ángel Silvestre