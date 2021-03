Miguel Ángel Silvestre, que hace unas semanas le declaraba su amor públicamente a alguien muy especial y revolucionaba las redes sociales, ha reaparecido después de varios meses en 'El Hormiguero'. Esta vez, el actor ha ido a presentar una nueva serie donde es uno de los protagonistas, 'Sky Rojo'. Eso sí, el intérprete no acudió solo al programa, ya que su compañera de reparto, Lali Espósito, también le acompañó para promocionar este nueve proyecto.

Los actores compartieron con Pablo Motos y los espectadores algunos de los momentos más difíciles que han vivido durante el rodaje de esta nueva serie. Aunque si hubo algo que llamó especialmente la atención de todos, aparte de los secretos íntimos que contaron, fue la bonita relación que los intérpretes tienen. "Me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo", decía el actor sobre su compañera.

"Lo que más me gusta de ella es que a veces yo pienso en inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa empatía que tiene, muy de las mujeres, la escucha… pero luego también tiene algo y es que ella misma pisa fuerte y creo que está dejando una huella muy bonita en el mundo. Loquito por ella, qué quieres que te diga", continuaba hablando de su íntima amiga a quien le dejó sin palabras.

"Lo adoro, es un gran compañero… me emocioné mucho. Entre los nervios de estar acá con vos y todo, y él me acaba de bajar a la tierra con estas palabras", le respondía la artista muy emocionada. Lo que quedó claro es la admiración y el cariño que se tienen, y es que fue algo de lo que todos los espectadores se dieron cuenta, y en especial la madre del actor quien le envió una imagen de ellos dos durante la entrevista. "Mi madre me manda este fotomontaje que ha hecho ella desde el sofá y me dice: 'Cariño, ahí hay amor'. Yo: '¡Mucho mamá, Lali es todo!'", publicaba Miguel Ángel a través de su cuenta de Instagram donde mostraba la foto que le había enviado.

Miguel Ángel Silvestre | Captura Instagram Miguel Ángel Silvestre

Seguro que te interesa...

La exnovia de Miguel Ángel Silvestre habla así del actor tras su ruptura