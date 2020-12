Michu, la novia de José Fernando, confiesa que Ortega Cano le ayuda a escondidas de Gloria Camila y Ana María Aldón

Michu, la novia de José Fernando, ha dejado la discreción de lado y, tras mucho tiempo sin hablar alejada del foco mediático, se ha sincerado acerca de cómo es su vida con su hija Rocío, la niña que ambos tienen en común, y sobre cuál es la relación que mantiene con la familia de su chico. Unas declaraciones en exclusiva concedidas a la revista 'Diez Minutos' en las que, además, ha confesado lo dolida que está con su cuñada, Gloria Camila.

La joven ha reconocido que la pandemia del coronavirus no ha sido fácil para ella ya que durante la cuarentena se quedó sin trabajo. Un duro trance que tuvo que atravesar sin el apoyo de Gloria y por lo que ha confesado que está muy decepcionada con la hija de la fallecida Rocío Jurado al no haber estado a su lado en el momento que más la necesitaba. ''Le pedí 200 euros para comer y no me ayudó. Mi hija no ha recibido ni una felicitación suya'', ha desvelado.

En la entrevista, también ha contado que, dentro de tres meses, está previsto que José Fernando abandone el centro en el que se encuentra recibiendo tratamiento psiquiátrico y que, entonces, dejará Cádiz para trasladarse a vivir juntos a Madrid. Asimismo, ha afirmado que el padre de su hija también se encuentra molesto con su hermana.

Sin embargo, lejos de sus desilusiones, con quién sí ha tenido palabras de cariño ha sido con José Ortega Cano, el padre de su pareja y abuelo de su pequeña. ''José es un gran padre, adora a sus hijos y conmigo se porta de maravilla. A mí me ayuda en todo, incluso a escondidas de Ana María Aldón y de su hija Gloria Camila'', ha asegurado.

Pese a su gran relación con el padre de su novio, la novia de José Fernando ha cargado duramente contra Antonio David Flores a quien le ha acusado de ser una persona poco transparente. ''Antonio David piensa que su hija es Dios. Es la persona más falsa de esa familia'', ha revelado.

