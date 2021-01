Las palabras de Malena Gracia sobre Arévalo tras salir a la luz su relación: "No quiero hablar de este tema"

Si hay algo que nos haya impactado de manera bestial en este 2021 del que apenas llevamos varias semanas es la confesión de Arévalo sobre su supuesta relación con Malena Gracia. Y es que aunque la artista no nos haya querido confirmar este noviazgo, sí que ha querido mandar unas palabras muy bonitas al humorista.

"No quiero hablar de ese tema. Arévalo es un amor, es una gran persona a la que quiero mucho, siempre le voy a querer mucho. Ha significado y significa mucho en mi vida. Siempre va a estar en mi vida, porque hemos trabajado juntos, somos amigos de toda la vida" nos ha confesado Malena.

Y es que se ha mostrado de lo más celosa ante las preguntas sobre la supuesta relación con él, pero lo que sí que ha querido dejar claro que es una persona de diez, con la que ha trabajado en varias ocasiones y está claro que le tiene mucho cariño, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

El que no se ha cortado a la hora de hablar sobre lo que hay entre ellos ha sido Arévalo, que aseguraba al portal Jaleos que incluso no le importaría casarse con ella: "Por ley de vida me tengo que ir yo antes y prefiero que la paga se la quede ella antes que Hacienda", asegura entre risas.