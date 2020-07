Lucía Rivera es una de las influencers más jóvenes y conocidas de Instagram, no solo por ser una famosa modelo en nuestro país sino también por ser la hija de la gran actriz Blanca Romero y del torero Cayetano Rivera.

En esta red social cuenta con más de 160 mil seguidores y sus fotografías tienen un alcance bastante alto ente sus followers.

Sin embargo, este fin de semana ha tenido un pequeño problema con sus fotografías y sus vídeos.

Tal y como ella misma revela, "Instagram no enseña sus fotos". Además en las historias ha explicado que "no puedo decir porque Instagram no enseña mis fotos, mis directos y mis stories". Y pregunta, "¿qué está pasando?".

Seguro que la joven nos seguirá informando de lo ocurrido.

