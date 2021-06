Las lágrimas de Georgina Rodríguez al ver a su hija Alana cantar como ella

Georgina Rodríguez es una de las celebrities que más muestra su día a día con casi total transparencia en sus redes sociales. Desde sus carísimos viajes en el avión privado de su pareja, Cristiano Ronaldo, hasta detalles con sus hijos.

En estos momentos, el futbolista se encuentra disputando la Eurocopa con Portugal y la modelo mientras tanto disfruta de la compañía de sus hijos: Cristiano Jr, los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina. Y ha sido esta última precisamente la que nos ha regalazo un momentazo único que ha hecho que su madre se emocione completamente.

La pequeña Alana Martina se ha atrevido a cantar para toda la casa el tema principal de la película 'Frozen', Let it go, y Georgina Rodríguez no podía aguantarse las lágrimas. En los comentarios a la fotografía son muchos los fans que creen que está siguiendo la estela de su madre.

Y es que como podrás recordar, hace unos meses que Georgina nos sorprendía a todos en la primera edición de 'Mask Singer' cantando bajo la máscara de León la famosa canción de 'Si por mi fuera' del cantante Beret, dejándonos a todos con la boca abierta y haciéndonos bailar y cantar durante todo momento mientras estaba en el escenario.

En el vídeo de debajo de estas líneas te dejamos la publicación de Georgina donde aparece Alana cantando, ¡qué monería!

