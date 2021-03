La sorprendente llamada de Georgina Rodríguez a Mario Casas

Si hay algo que estas semanas ha revolucionado las redes sociales es el sinfín de publicaciones que han compartido grandes famosos de nuestro país anunciando toda una incógnita. Y es que celebrities como Dulceida, Óscar Casas o Vanesa Romero han publicado en sus cuentas de Instagram varias fotos con un mismo lema: 'About you'.

Durante estos días no se ha hablado de otra cosa, ya que solo se sabía el nombre, pero no desvelaban nada al respecto. Por ello, y con motivo de la campaña para promocionar esta nueva tienda de moda online decidieron crear un vídeo que ha sorprendido a todos, ya que si algo acapara la atención es la llamada telefónica que Georgina Rodríguez, quien también ha revolucionado a sus seguidores con su nueva línea de ropa, le ha hecho a Mario Casas para intentar investigar su significado.

"Esto es una locura. Todo el mundo no para de hablar de About you, ¿sabes lo que es?", le preguntaba la modelo muy asombrada al intérprete. Por su parte, él que tampoco sabía el significado decidió realizar una llamada a Fernando Torres, y así se formó una cadena de más de diez celebridades que nadie se imaginaba que iban a formar parte de una misma campaña publicitaria.

Seguro que te interesa...

El sorprendente mote con el que Georgina Rodríguez se refiere a Cristiano Ronaldo