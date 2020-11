Kiko Rivera pide revisar el testamento de su padre: ''Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió''

Kiko Rivera ha roto su silencio para contar cuál es la verdadera relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Y es que, desde la sonada llamada que tuvo lugar en un plató de televisión entre el DJ y la tonadillera, las cosas entre ambos no han hecho más que empeorar. Ese fue el inicio de un duro enfrentamiento entre madre e hijo que hoy miércoles, seguramente, cierre definitivamente la puerta a la reconciliación después de que el hijo de Paquirri haya protagonizado la portada de 'Lecturas' tras haber concedido una devastadora entrevista con la que ya nada volverá a ser igual entre ellos.

Si recientemente aseguraba en sus redes que lucharía hasta el final, incluso tumbando a quien hiciese falta, hace tan sólo unas horas afirmaba ''no ser el malo de esta película tan lamentable y solo ser alguien a quien la persona que más idolatraba le ha fallado de una manera irreparable engañándole toda la vida''. Unas duras palabras a las que ahora se les suma estas esperadas declaraciones donde ha hablado sobre aquellos temas que rodean la herencia de su padre.

Un polémico testamento que lleva décadas enfrentando a Cayetano y Francisco Rivera, los otros hijos del torero, con la folclórica. ''Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor'', ha asegurado muy dolido el marido de Irene Rosales en la entrevista con el citado medio.

Kiosco Semanal (04/11/2020) | Antena 3

