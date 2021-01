Las demoledoras palabras de Kiko Rivera sobre su madre, Isabel Pantoja: "Me debe tres millones pero no quiero verla en la cárcel"

Kiko Rivera ha vuelto a conceder una entrevista en exclusiva a Mila Ximénez para la revista Lecturas donde ha dejado claro lo muy rota que está la relación con su madre, Isabel Pantoja.

Según sus palabras, tiene motivos para demandarla: "Me debe tres millones pero no quiero verla en la cárcel". Y es que el Dj asegura que han sido unas navidades muy difíciles, porque al fin y al cabo no deja de ser su madre: "¿Sabes cómo ha sido el último fin de año?", y añade: "Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora".

Kiko asegura que hasta ha tenido que tomar medidas drásticas: "He borrado su número de teléfono para no llamarla". Y asegura que quizás: "He sido un estorbo entre mi tío y ella y ahora es cuando están a gusto", señalando a su tío Agustín también como responsable en gran parte de lo sucedido.

Sea como sea, Kiko no está pasando por un buen momento, aunque cuenta con el enorme apoyo de su mujer, Irene Rosales, y de sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, que llevan luchando con la tonadillera 30 años para que les de los objetos personales de su padre, Paquirri, que les pertenecen. Y es que la herencia del fallecido diestro está siendo la carne de cañón para alimentar esta guerra familiar.

Entre medias se encuentran su hermana, Isa Pantoja, y su prima, Anabel, quiénes sí que han ido a visitar a Isabel a Cantora y, según le han transmitido a Kiko: "Está de puta madre, más delgada pero es normal", aunque asegura que una amiga le dice que "está fatal".

