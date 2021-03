Primeras declaraciones de Juan José Ballesta sobre el nuevo novio de su ex tras 15 años juntos y un hijo en común

"Ahora estoy soltero. Lo he dejado con Vero. Esta es la exclusiva. Son muchos años juntos y ya estábamos un poco estresados, así que nos hemos tomado un tiempo", confesó el 25 de enero Juan José Ballesta después de separarse de su pareja de toda la vida. Y es que el actor y Verónica Rebollo llevaban ya 15 años de relación y un hijo en común cuando finalmente el amor se acabó, aunque sin embargo, él nunca cerró la puerta a una reconciliación, algo que ahora parece ya impensable.

Y lo cierto es que tan solo seis meses después de la ruptura y dos después de anunciarlo oficialmente, Verónica tiene nuevo novio del que además, presume en Instagram, lo que hace que Ballesta haya perdido cualquier esperanza por volver con ella, tal y como ha confirmado en exclusiva para Vanitatis, donde también ha hablado de cómo se siente al respecto: "Pues no lo sé. Es que yo no sé nada. El niño alguna cosa me cuenta y yo le digo que no me cuente nada, que no me importa. Como ya no tengo nada con ella, ¿para qué sufrir? No lo sé y no me importa, mientras que le vaya bien y la trate bien, va todo bien. Ahora, como la trate mal y haya algún problema, entonces ya ahí intervengo yo", explicó.

Y es que su hijo de 13 años y con el que ambos progenitores mantienen una estrecha relación, parece que es el principal portavoz de la ex pareja sobre estos temas, aunque lo cierto es que a pesar de estar separados cuentan con una bonita relación de amistad.

En el vídeo de arriba te mostramos cómo hablaba el actor de emocionado, el pasado mes de enero, de la película que ha protagonizado junto a su hijo. Y es que en sus declaraciones se ve cómo el pequeño es lo más importante de su vida.

