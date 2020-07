A finales del mes de marzo, Jessica Goicoechea acaparaba todas las noticias por el desagradable incidente que vivió en su casa de Barcelona con su entonces novio, River Viiperi. La influencer declaró en su día que ambos se encontraban en proceso de separación pero que debido al estado de alarma decretado días antes tuvieron que continuar con la convivencia.

El 27 de marzo los Mossos d’Esquadra acudían al domicilio de la expareja, en el que tuvo lugar la detención del ex de París Hilton al ser acusado como el autor de las fuertes lesiones que presentaba la 'it-girl' en el momento en el que llegó la policía. Tras el incidente, Jessica publicaba un mensaje en sus redes sociales en el que aseguraba que el asunto ya estaba en manos de sus abogados y aprovechaba para pedir respeto y agradecer las muestras de cariño recibidas.

Ahora, meses después, se conoce que la modelo ha encontrado una nueva ilusión que le ha devuelto la fe en el amor. Sus ganas de volver a enamorarse se deben a uno de los protagonistas de 'Elite'. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Dale arriba al play!

A pesar de su discreción, cada vez es más notoria la relación de la empresaria y el actor. Hemos podido ver como María Pedraza y Jaime Lorente ya forman parte del círculo de amigos de Jessica, lo que denota una clara evidencia de que su relación está cada vez más afianzada.

