Parece que Marina Romero, la novia de Javier Tudela, ha decidido seguir los pasos de la familia Matamoros en cuanto a retoques estéticos se refiere.

Después de que la hermana de su novio, Anita Matamoros, pasase por quirófano el pasado mes de agosto para someterse a una operación de pecho donde redujo su tamaño; Marina Romero lo ha hecho pero por el motivo contrario: para aumentarse el pecho.

Javier Tudela y Marina Romero | Gtres

Una noticia que Marina Romero compartía con todos sus seguidores publicando una imagen desde la cama del hospital: "Hola chicos, gracias por todos los mensajes deseándome suerte, estoy bien, todo ha salido genial, os dejo aquí mi cara de felicidad antes de entrar y ya cuando me encuentre un poquito mejor os iré contando, por todos los que me preguntáis haré y preguntas y respuestas para resolver dudas, muchas gracias, sois los mejores! ( La operación es estética, no es nada malo!)".

Y aunque en un primer momento no reveló el motivo por el que pasaba por quirófano, tras las muchas preguntas que recibió de sus seguidores decidió revelar qué era lo que se iba a retocar.