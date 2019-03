La declaración de amor más romántica de Javier Calle a Alba Díaz

El romance de Javier Calle y Alba Díaz parece que está mejor que nunca. Hace unos días que la pareja disfrutaba de un idílico viaje a Bali, donde pudieron disfrutar de las mejores vistas en la compañía del otro. Un destino de lo más curioso ya que fue el que Javier eligió hace dos años para pedir matrimonio a Coki Prieto.

Y es que un viaje así es difícil de olvidar: Los atardeceres, las playas, el agua cristalina, los paisajes... Pero lo que ha querido dejar claro Calle es que esta luna de miel no ha hecho nada más que empezar. El empresario ha querido compartido una fotografía de su chica en el mar, de espaldas y al atardecer que iba acompañado de un mensaje de lo más romántico.

"No necesita filtros, ni necesita nada de nada; natural, espontánea, genuina, auténtica y un ser espectacular... hay que quererla como es, con sus 19 añitos, uno detrás de otro y con una vida por delante, pasos firmes y mirada eterna; no vas a defraudar a nadie jamás, porque puedes ser día o noche, pero siempre verdad. Te quiero, por muchos más como este", escribía Javier.

Además, la hija de Manuel Díaz el Cordobés y Vicky Martín Berrocal también le ha dedicado unas palabras a su chico tras su partida de la isla: "¡Adiós Bali! La verdad que ha sido de los viajes más completos de mi vida, nos hemos pateado la isla y visitado sitios mágicos, he conocido gente increíble, me ha enseñado alguna que otra cosa, he podido comprobar que sigue quedando gente maravillosa y sin maldad en el mundo, he visto y me he emocionado con las sonrisas y con la humildad de la gente local, he conectado con la naturaleza como nunca, pero sobre todo te he conocido aún más @javiercallemora. GRACIAS".

...

Seguro que te interesa...

La drástica decisión de Courtois tras conocerse su relación con Alba Carrillo