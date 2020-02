La revista Hola publica en exclusiva una entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada tras su ruptura con Luis Miguel Rodríguez, donde suelta titulares como: "Desde el primer minuto sabía cómo iba a acabar" o "Adoro a Luismi pero espero no verlo en mucho, mucho, mucho tiempo". Además, la princesa Leonor y la infanta Sofía acaparan todas las miradas durante la apertura de las Cortes y, por último la Familia Real despide a la infanta Doña Pilar de Borbón junto a la realeza europea.

En la revista Semana podemos ver en exclusiva las bonitas y esperadas imágenes de Iker Casillas y Sara Carbonero en las que vuelven a sonreír en el 36 cumpleaños de la periodista. Además, las palabras de Eva González sobre Cayetano Rivera: "Confío en él" o la amenaza de Rocío Carrasco que amenaza con hablar: "Una está callada hasta que decide dejar de estarlo". Por último, la publicación también saca a la luz la entrevista en exclusiva de Gabriella Arrocet, la hija de Bigote Arrocet, que afirma: "Terelu y Carmen nunca me dieron buena espina".

En Diez Minutos, María Teresa Campos asegura: "He perdido al hombre de mi vida". La presentadora asegura haber estado a punto de sufrir una depresión tras ser abandonada por Bigote. Por otro lado, de nuevo las rotundas palabras de Rocío Carrasco: "Nunca he hablado, hasta que decida hacerlo", a lo que se suman las fotos exclusivas de la reconciliación de Sandra Barneda y Nagore Robles, además del reciclado look de Leonor en la apertura de las Cortes.

Estefanía se convierte en la protagonista de Lecturas, donde confiesa: "Estoy rota de dolor". Por otro lado, la revista lleva en exclusiva a Olga, la mujer de Antonio David Flores, que ha derrotado a Rocío Carrasco en los tribunales. Además, el esperado reencuentro de Mila Ximénez y María Teresa Campos, o la entrevista en exclusiva a Alicia Senovilla donde asegura: "Belén Esteban no ha agradecido lo que hice por ella".

La revista Cuore se vuelca con las tentaciones de los famosos: desde redecorar su vida como Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz a cambiar su cara como Madonna. Además, el original gimnasio al que va Cristina Pedroche o el nuevo novio de Lady Gaga.

Seguro que te interesa...

Isabel Jiménez se sincera sobre el estado de salud de su amiga Sara Carbonero