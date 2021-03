El carísimo reloj nuevo de Georgina Rodríguez

A Georgina Rodríguez le gusta cuidarse, en todos los sentidos. La novia de cristiano Ronaldo sabe cómo disfrutar de la vida. Hace poco nos mostraba cómo de vez en cuando le gusta darse algún que otro caprichito culinario. Consiguió darnos mucha envidia cuando vimos con qué manjar decidió recompensarse después de una dura sesión de entrenamiento al aire libre. Seguro que muchos corrieron a sus neveras o incluso bajaron al supermercado para poder cocinarse un plato como el que nos enseñó Gio.

Sin embargo, hace poco la modelo nos ha mostrado cuál ha sido uno de sus antojos más recientes, pero me temo que este no se lo vamos a poder copiar ninguno... Todos sabemos que tanto a Georgina como a Cristiano Ronaldo les gusta vivir bien y rodeados de lujos. No hay nada más que ver la espectacular mansión en la que residen, sobre la que por cierto hemos podido comprobar, que tiene una imponente azotea desde la que la pareja goza de unas vistas verdaderamente increíbles.

El caso, como íbamos diciendo, el último capricho del que Rodríguez ha hecho gala en su redes sociales es un esplendoroso reloj de la marca Audemars Piguet, valorado en aproximadamente 120.000 euros. Concretamente se trata del modelo Royal Oak Selfwinding, en la versión en oro rosa de 18 quilates y cubierto por 1.160 diamantes, que fabrica esta marca de relojería suiza. Menudo caprichazo que se ha concedido Gio… Y no es el único, porque en las imágenes en las que exhibía su nuevo reloj, también pudimos ver a la modelo luciendo un bolso Birkin de la firma Hermès, cuyo precio ronda los 15.000 euros.

