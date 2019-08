Fabiola Martínez ha querido hablar sobre la listeriosis que sufrió durante el embarazo de su hijo Kike en Espejo Público. Tras el brote que afecta en España a 114 personas, 18 de ellas embarazadas, la mujer de Bertín Osborne ha querido trasmitirles tranquilidad.

Fabiola ha relatado su experiencia en primera persona: "Bueno, al principio no tenía ni idea ya que los médicos te hacen los controles del embarazo y siempre te hablan de la toxoplasmosis y de hecho en el protocolo del embarazo la toxoplasmosis es una de las pruebas que mandan hacer. Pero no tenía ni idea y mucho menos que está en tantos alimentos que pueden ser muy factible contagiarte".

La venezolana cree que su listeriosis fue a causa de un queso no pasteurizado. Después llegaron los síntomas: malestar general, dolor de cabeza y fiebre. Cuando se lo comunicó al ginecólogo, este no le mandó hacer las pruebas pertinentes para ver lo que pasaba: "Cuando nos dimos cuenta de qué era lo que pasaba, pues era bastante tarde ya que la placenta estaba contaminada y tenía una septicemia que fue lo que provocó el parto prematuro".

Finalmente, Fabiola ha querido mandar un mensaje de calma a las embarazadas afectadas: "Lo primero es que si están ya atendidas deben estar más tranquilas porque los antibióticos pueden dar buenos resultados. Pero lo que me preocupa son las mujeres que no están atendidas o todavía no sospechan que puedan tenerlo, pero no hay que tener miedo pero a la mínima deberían acudir al médico".