Los increíbles abdominales de los que presume Ester Expósito

Ester Expósito está acostumbrada a revolucionar las redes sociales cada vez que comparte una foto en su cuenta de Instagram, y esto le pasó hace unos días cuando publicó un selfie y rápidamente algunos de sus seguidores se fijaron en un detalle que muy pocos vieron, y es que la intérprete tiene un misterioso tatuaje en el brazo y todos sus fans se preguntaban sobre el significado de este, ya que se trata del número ‘593’.

Esta vez, la actriz ha vuelto a dejar a todos sin palabras con la última publicación que ha compartido. En ella aparece posando en un sofá mientras mira por la ventana, aunque si algo ha destacado aparte de lo guapa que aparece en la foto son los increíbles abdominales que la intérprete tiene y que inevitablemente sus seguidores no han dudado en comentar, y es que la publicación en menos de 24 horas ha llegado a los más de cuatro millones de 'me gusta'.

"Tienes más abdominales que yo", "Eres hermosa", "Tu belleza es única" o "Simplemente maravillosa", han sido algunos de los mensajes que sus fans les han dejado en la publicación, y es que una vez más la actriz ha dejado a todos sin palabras. Aunque como ya explicó en su última entrevista no siempre es así, ya que continuamente recibe críticas por parte de algunos haters.

"Ha sido todo un torbellino y, obviamente, ha habido momentos no tan buenos que luego esos no se ven, porque en mis redes sociales no voy a estar llorando. Al final, el resumen y la conclusión que saco es absolutamente positiva, no solo profesionalmente, sino como persona", explicaba la intérprete que no dudaba en agradecer todo el apoyo que ha tenido durante este tiempo.

Aunque no fue todo, ya que también quiso hablar sobre la ansiedad, un tema que ella misma considera que no debe de ser tabú: "Yo con la ansiedad he convivido casi siempre porque soy una persona superracional, supermental, me cuesta mucho relajarme y dejarme llevar. Con este trabajo y lo que ha pasado, ese boom que ha habido tan drástico, sí que es verdad que no ayuda".

