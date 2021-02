La foto inédita con la que Enrique Iglesias ha felicitado a su madre, Isabel Preysler, por su 70 cumpleaños

Isabel Preysler posó esta semana para la revista '¡Hola!' con motivo de su 70 cumpleaños, y durante la entrevista fue preguntada por el mediático divorcio de su hijo, Julio José Iglesias, después de que saliera a la luz el segundo requerimiento donde Charisse Verhaert le pide parte del patrimonio al cantante.

La socialité con motivo de su cumpleaños no ha parado de recibir felicitaciones a través de las redes sociales por parte de sus hijos. Una de las dedicatorias que más ha llamado la atención ha sido la de Enrique Iglesias, ya que no tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir imágenes de su vida privada. "¡Mamá, feliz cumpleaños! Te amo", le dedicaba públicamente el cantante que se encuentra en Miami.

Por otro lado, Julio José Iglesias también compartía una foto junto a su madre: "¡¡Feliz cumpleaños mamá!! TE QUIERO", y es que al igual que su hermano, no ha podido felicitarla en persona. "Mom, me hubiese gustado estar a tu lado para darte un beso enorme, pero ya que este año no ha podido ser, quiero que sepas que te quiero muchísimo. ¡Happy birthday!", le dedicaba su hija Chábeli quien también se encuentra lejos de ella.

Ana Boyer, que se marchó hace unos meses a su residencia en Doha, también ha querido felicitarla públicamente: "Absolutamente única y la mejor. ¡¡Muy feliz cumple Mom!! Te queremos más que a nada en el mundo". Tamara Falcó ha sido la única que ha podido acudir a la casa de su madre para darle un abrazo y soplar las velas junto a ella, aun así también ha compartido una foto junto a su madre: "Feliz cumple mami. Te quiero con todo mi corazón".

