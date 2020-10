Las secuelas que padece Diego Matamoros tras sufrir el coronavirus: "Hay gente que no lo sabe, pero llevo seis meses sin olfato"

Diego Matamoros ha sorprendido a sus seguidores en las últimas declaraciones que ha hecho. Además de hablar de las secuelas que le ha dejado el coronavirus: "Hay gente que no lo sabe, pero llevo seis meses sin olfato. Secuelas que me ha dejado el coronavirus, una de ellas, es esa. Otra es que se me disparan mucho las pulsaciones, sobre todo cuando me muevo", ha querido anunciar también una importancia decisión.

Confirmando que necesita un tiempo para él mismo y que nada tiene que ver con su vida personal, puesto que al parecer su relación con Carla Barber va de maravilla, ha confirmado que se va a tomar unos días alejado de su canal, donde semanalmente el hijo de Kiko Matamoros compartía su vida con sus seguidores: "Por eso os quiero decir que hago un vídeo de despedida, aunque temporal. Durante unas semanas no voy a publicar, muchos momentos que habéis visto... Todo hace un conjunto, habéis podido conocerme un poco más. Son unas semanas que me cojo de vacaciones, que me lo he currado mucho".

Durante estas semanas que Diego ha decidido tomarse quiere cuidarse a él y seguro que también a su pareja, Carla Barber, quien hace unas semanas sufrió un terrible robo en el portal de su casa. Así pues en los últimos días hemos visto a la pareja más unida que de costumbre, seguramente por que ninguno de los dos esté pasando su mejor momento.

Seguro que te interesa...

Carla Barber reaparece tras ser terriblemente atacada en el portal de su casa