La declaración de Xenia Tostado a Rodolfo Sancho tras 16 años juntos

Xenia Tostado y Rodolfo Sancho han celebrado 14 años juntos con esta foto

Xenia Tostado y Rodolfo Sancho comenzaron su relación en 2005, tras conocerse durante el rodaje de una película en la que ambos se hicieron muy amigos, lo que propició que finalmente surgiera el amor entre ellos. Desde ese momento no se han vuelto a separar, o por lo menos no emocionalmente. Y es que debido a sus profesiones ya sea uno u otro tienen que pasar tiempo lejos de sus familias, algo que a ellos parece no importarles, ya que aunque sean muy pero que muy discretos dando detalles sobre su vida privada, es más que obvio que su relación sigue tan fuerte como siempre.

Y esto lo ha querido dejar claro la actriz en una bonita declaración de amor que le ha hecho a Rodolfo por redes sociales ahora que está rodando una nueva película que lo mantiene alejado de Fuerteventura, lugar donde ambos residen con su hija Jimena. "Muy pocas veces hago públicamente algo así, pero hoy que no estás aquí, quiero gritar a los cuatro vientos que, de estos 16 años juntos que se cumplen hoy, no borraría un solo día. Doy gracias a la vida por cada aprendizaje juntos; no sería quien soy sin todos esos días y experiencias. Te amo", escribió la actriz junto a una fotografía donde ambos aparecen de espaldas frente al mar en una bonita playa paradisíaca.

Así, la intérprete ha demostrado lo mucho que quiere a su pareja con la que empezó hace ya 16 años, pero también ha dejado ver lo mucho que lo echa de menos en esas temporadas en las que por trabajo no pueden permanecer juntos, incluyendo un hashtag que dice "te echamos de menos". Lo que está claro es que ya sea cerca o desde la distancia la familia continúa manteniéndose unida.