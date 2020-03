'Compañeros', la mítica serie de Antena 3, cumple 22 años, y si durante la cuarentena te pones en modo nostálgico, puedes volver a disfrutar de los capítulos en Atresplayer.

Pero, ¿qué ha sido de la vida de sus protagonistas? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo con Quimi, Valle, César, Arantxa, Sara, Eloy, Isabel, Luismi o Tanja? Te contamos cómo es ahora la vida de los miembros de la pandilla más entrañable del colegio Azcona.

Antonio Hortelano, Quimi, se ha volcado en el teatro pero también le hemos visto en varias series, como por ejemplo 'Sin identidad', así como en alguna que otra película, como Más de mil cámaras velan por tu seguridad. De su vida privada poquito se sabe, aparte de que vive por la Sierra Norte de Madrid.

Antonio Hortelano | Gtres

Valle, interpretada por Eva Santolaria, su pareja en la ficción, y se rumorea que más allá de la pequeña pantalla también hubo algo entre ellos, no lo pasó nada bien tras la gran fama alcanzada por 'Compañeros'. Según confesó al portal Vanitais sufrió depresión, y es que le cerraron muchas puertas tanto en cine como en teatro. Pero la llegada de Pau Freixas a su vida fue un salto de nuevo a lo profesional, pero más importante aún en lo personal, ya que es el padre de sus dos hijos, Leo, de diez años, y Mía, de seis. Según ella misma ha confesado alguna vez, sus hijos fueron lo que realmente le apartaron del foco mediático, pero ha seguido trabajando en la interpretación, de hecho hemos podido verla en 'Paquita Salas'.

Eva Santolaria - Cara - 2019 | Atresplayer.com

Luismi, al que daba vida Manuel Feijoó, tuvo que renovarse porque nadie le daba trabajo, tal y como él mismo confesó en una entrevista para eCartelera. Miembro de uno de los clanes más famosos de todos los tiempos en nuestro país, la familia Aragón, ha conseguido darle la vuelta a su carrera profesional y ha pasado por ser monologuista cómico, guionista, conferenciante y mago.

Manuel Feijóo - Cara - 2019 | Atresplayer.com

Sara, a la que daba vida Lara de Miguel, no ha dejado de trabajar en la interpretación, de hecho ha participado recientemente en la serie de Antena 3 'Pequeñas coincidencias'. El verano pasado se casó con su pareja, el dj Manuel Soler, y a su enlace asistieron algunos compañeros de serie. Tiene una hija, Vera, de ocho años, de la que durante la cuarentena compartía sus deberes del cole.

Eloy, papel que interpretaba el actor Nicolás Belmonte, ha participado en alguno que otro episodio de series muy reconocidas a nivel nacional, pero al parecer actualmente se encuentra alejando de la televisión y el cine. Poco más sabe de él, ya que en su Twitter no publica desde 2013, donde aparece como productor teatral, pero arriba sí podemos verle en las fotos de la boda de Lara.

Nicolás Belmonte junto a la actriz Pilar Castro en el estreno de 'Desatadas' | Gtres

A Isabel, en la ficción pareja de Eloy, le daba vida Virginia Rodríguez, otra miembro del clan Aragón, ya que este es su segundo apellido. Actriz y productora en 'Rocky Horror Madrid', también ha sido profesora en la escuela de cine Metrópolis. Y no sólo eso, sino que con su pareja, Guillermo Fernández Groizard, creó una especie de juego de escape exterior mezclado con teatro llamado 'El Secreto de Madrid'. Y tiene una hija, Chloe, con la que suele compartir muchos momentos en sus redes sociales.

César, al que interpretaba Julián González, se ganó al público por su papel de Guille en 'Farmacia de Guardia' y años después llegaba a las aulas del colegio Azcona, donde se enamoraba de Arancha. Dejó su faceta de actor para dedicarse a otra profesión que le ha reportado mucho éxito, interiorista, y hace dos años pasaba por el altar y a su boda no faltaron muchos de sus compañeros de serie, justo cuando se cumplías 20 años del estreno de la serie.

Y de su pareja en la ficción, Duna Jové, Arancha en la serie, poco sabemos en el plano personal, aunque profesionalmente sí que la hemos visto en la gran pantalla en largometrajes como 'Mentiras y Gordas', junto a Mario Casas. En sus redes sociales suele compartir muchos momentos con su mascota, un precioso perrito.

Por último, Ruth Núñez, que daba vida a una joven bosnia llamada Tanja, sí que la hemos visto protagonizar otras series de éxito como 'Yo soy Bea' o más recientemente 'Amar es para siempre'. Ha interpretado numerosos papeles televisivos pero también otros tanto en la gran pantalla, aunque donde ha triunfado más ha sido en el teatro. Su historia de amor en la ficción en 'Yo soy Bea' con el también actor Alejandro Tous traspasó la televisión y han sido pareja durante más de once años. De hecho era recientemente cuando salía a la luz que ya no están juntos, algo que ya se llevaba rumoreando desde hacía tiempo puesto que desde 2017 no publicaban nada juntos en sus respectivas redes sociales, en las que ya no se siguen. Es más, hace como un mes que Ruth publicaba un cambio radical de look en su perfil de Instagram, donde podíamos verla con la cabeza rapada.