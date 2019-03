La foto de una nada favorecida Blanca Suárez con Mario Casas de la que se está hablando mucho en redes

Desde que comenzaron a salir juntos, Blanca Suárez y Mario Casas aprovechan el tiempo que pasan juntos para disfrutar de un sinfín de planes.

Después de deleitarse con una impresionante cena en StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, la pareja ha sido fotografiada por las calles de Madrid, un paseo donde aprovecharon para disfrutar de una refrescante cerveza en una terraza. Y es que en Madrid el tiempo invitaba a ello…

Hasta aquí todo normal, el detalle que no ha pasado desapercibido en redes es que en estas imágenes, publicadas en exclusiva por Cuore, el magazine ha utilizado una foto de la actriz en su portada donde sale muy poco favorecida.

Una foto que ha provocado un aluvión de comentarios en redes como estos: "Soy Blanca Suárez y os denuncio", "La portada con una foto de Blanca Suárez que la pobre no parece ni ella", "No había más fotos de Blanca Suárez de ese paseo?" o "No merece salir así en una portada de revista", son solo algunos de los comentarios que los usuarios han escrito comentado la foto. En el vídeo te dejamos esta comentadísima imagen...