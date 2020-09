El nuevo amor de Beatriz Tajuelo tras su ruptura con Albert Rivera

Beatriz Tajuelo y Albert Rivera ponían punto y final a cuatro años de relación después de que saliera a la luz la relación del ex líder de Ciudadanos con Malú, junto a la que se convirtió en padre el pasado mes de junio de una niña llamada Lucía.

Desde entonces a Beatriz no se le había conocido nueva pareja, hasta ahora. Y es que según publica el portal Informalia, la ahora influencer estaría enamorada de nuevo y ya habría presentado a su nueva pareja a su círculo más cercano, ya que se ha dejado ver con él en varias cenas.

Así Tajuelo parece dejar atrás por fin su historia de amor con Rivera, del que poco se ha querido pronunciar desde su ruptura, la cual fue "muy dolorosa" según sus palabras. Es más, no hace mucho confesaba en la revista Semana que sobre su ex "prefiero no comentar. Simplemente le deseo la mayor felicidad, porque al fin y al cabo ha sido una persona importante en mi vida".

