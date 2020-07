Las emocionantes palabras con las que Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, agradece el apoyo tras la pérdida de Antonio Vidal

Anna Ferrer y Paz Padilla han vivido una de las semanas más complicadas de su vida. Madre e hija se han mostrado muy unidas durante estos últimos días en la bonita despedida que le han hecho a Antonio Vidal. Después de todo esto y de que ambas se mantuviesen en silencio durante toda la enfermedad de Antonio, Anna ha querido agradecérselo a sus seguidores.

Las despedidas han sido varias. Con la emotividad y el cariño que Vidal se merecía, tanto Anna como la presentadora han querido decir adiós de distintas formas, incluso la pareja de la influencer, Ivan Martín, les ha acompañado durante todo el año tan complicado que han pasado

Ahora Anna ha querido retomar después de estas semanas el contacto directo con sus seguidores a través de Instagram. En varios videos ha recogido todo lo que ha sentido durante estos días y ha agradecido el apoyo, "Os agradezco enormemente todos los mensajes". Además ha añadido comentarios sobre la vida tras las redes sociales, "Me ha sorprendido la cantidad de mensajes de agradecimiento por lo que hemos compartido mi madre y yo" o "Me produce curiosidad si me habéis notado rara durante este último año".

