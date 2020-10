Anita Matamoros enseña cómo ha quedado su coche tras el accidente que sufrió

Anita Matamoros quiso compartir con sus seguidores el disgusto que se llevó tras sufrir un pequeño accidente con el coche cuando accedía a un párking público. A la influencer le sucedió lo que a muchas personas: que se rozó con una columna.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke relató su drama a través de las redes sociales. Y es que primero no daba con su coche el cuál buscó en las diferentes plantas del aparcamiento. Después tampoco pudo pagar el ticket porque tenía que hacerlo en la garita, y al llegar a esta no pudo hacerlo a través de su móvil porque no existía esta posibilidad, así que tuvo que irse en busca de un cajero.

Fue después cuando ya se atrevió a mirar lo que le había hecho a su coche y compartió una imagen en la que se puede ver la pintura rozada. Junto a la foto escribió: "Lloro", aunque aseguró que era la primera vez que le pasaba desde que conducía.