Ángel Garó ha decidido poner en su sitio a los turistas que pasean por el centro de Málaga saltándose la cuarentena impuesta por el coronavirus.

Desde su balcón, no ha se cortado un pelo al decirles lo que piensa. En su particular 'spanglish', el humorista les insta a que se llevan a casa y dejen de salir a la calle tan despreocupadamente.

"Home, cojón", le lanza a un señor. Y continúa: "In the street no, cojón. Nothing, nothing", para luego añadir: "Él se va con sus cojones. Pero ha sido muy amable, porque mira cómo se va a tomar por culo".

A continuación son unas señoras el centro de sus críticas, y en el mismo tono dice: "Aquí hay tres petardas que están ahí con su coño moreno".

Desde sus perfiles asegura que va a continuar con su cometido, es más insiste en: "quédateencasa es tan difícil de entender??".

Seguro que te interesa...

El gran orgullo que siente Natalia Sánchez por su suegro, el padre de Marc Clotet, en su lucha contra el coronavirus