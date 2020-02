Anabel Pantoja viajó a Gran Canaria junto a su prometido, Omar Sánchez, para disfrutar de unos días de desconexión y relax tras haber participado en un reality que la ha tenido alejada de todo.

Pero había que volver a la rutina, y la pareja tenía un billete para regresar a la península este lunes. Tras horas en el aeropuerto, la sobrina de Isabel Pantoja ha visto como su vuelo era cancelado, y es que la calima que estos días afecta a las islas está complicando el transporte aéreo.

"Es muy fuerte la gente por los suelos que llevan días tirados hasta que pare la tormenta, estoy flipando", ha confesado en sus redes sociales. Y es que han sido aproximadamente 4.000 las personas que han sido retenidas en los aeropuertos.

El fenómeno meteorológico que viene desde el Sáhara se caracteriza por la presencia en la atmósfera de partículas muy pequeñas de polvo, cenizas, arcilla o arena en suspensión: "La calima ahora está mucho más fuerte que otro días, los incendios creo que están remitiendo un poco. Me parece increíble lo que puede ocurrir en cuestión de segundos. La verdad que me he asustado pero son cosas de la naturaleza. No puedo ni respirar así que me voy a casa", confesaba Anabel a través de sus redes sociales.

