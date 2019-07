Anabel Pantoja no deja que las críticas a su físico le afecten. La sobrina de Isabel Pantoja se muestra tal y como es en sus redes sociales y así de claro lo deja en sus publicaciones veraniegas, en las que aparece en bikini enseñando su cuerpo real.

La joven suele recibir miles de críticas pero a ella le sigue dando igual. En su empeño por apostar por la naturalidad, no hay quien la pare. De hecho, en una de sus últimas publicaciones podemos verla de espaldas a la cámara subiendo una pasarela mientras luce tan solo la parte de abajo del bikini. Y es que no hay nada mejor como aceptarse a sí misma, ¡brava!

En la foto se puede apreciar claramente su celulitis y gracias a mostrarse tal cual, ha recibido miles y miles de 'me gustas', consiguiendo batir récords. Algo que muchos usuarios no han dejado de atacar a través de sus comentarios: “Ese cuerpo no mola para ese desnudo, mi niña” o “Yo no hubiera subido una foto así”, son algunos de los mensajes que podemos leer.

Sin embargo existen otros muchos otros que la aplauden y apoyan: “Enhorabuena por quererte, vivan los cuerpos normales” o “Me encanta ver a una persona auténtica y sin complejos”, son algunos de ellos. ¡Pincha arriba en el play para ver la imagen!

