El plantón de Ana Soria a Enrique Ponce en el día más importante de su vida

Son la pareja más sonada de este verano y no es para menos. Después de la polémica ruptura de Enrique Ponce con la que ahora es su ex mujer, Paloma Cuevas, se dio a conocer el romance del torero con la joven estudiante Ana Soria.

Hace unos días veíamos la completa declaración de amor del diestro a su chica, que dejaba claro que su amor iba para largo y que contra viento y marea, están juntos y enamorados. Sin embargo, lo de este fin de semana no lo veíamos venir.

Este 1 de agosto era uno de los días más importantes en la vida del torero, ya que volvía a los ruedos después del parón por el coronavirus. El encuentro fue en la plaza de toros de Osuna (Sevilla) y hubo una persona muy importante que no acudió al evento: Su actual novia.

No sabemos si fue por no quitarle protagonismo al torero o por que tenía otros compromisos, pero su ausencia llamó mucho la atención. Además, la plaza se llenó de carteles en apoyo a Paloma Cuevas, su ex mujer, que decían: "Paloma Cuevas te queremos, ánimo".

