La especial petición de una emocionada Ana Obregón a los Reyes Magos: "Me dejarais solamente un segundo…"

Ana Obregón ha querido recordar el último Día de Reyes que pasó junto a su hijo Álex Lequio. La presentadora compartía una preciosa publicación junto a unas fotografías en las que podemos ver a Álex abrazado a su mascota.

"Tal día como hoy hace un año en casa recordando cuando eras pequeño la ilusión con que escribías la carta a los Reyes Magos. Ese día no nos dijimos nada pero sé que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser", comenzaba recordando Ana, y añadía: "Y sin embargo este año los Reyes Magos no se han olvidado de ti con su iniciativa @buzonreal te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valentía y coraje , tu buen humor y tu solidaridad . Los Reyes Magos enviarán una carta personalizada a cada peque hospitalizado por cada carta que encargueis. Aún estáis a tiempo!".

Por último, Ana añadía su petición especial a sus Majestades: "En mi caso Queridos Reyes Magos este año os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y si no me lo podéis conceder al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella.#eternamentejuntos #lunaforever #alessforever".

