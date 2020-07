Alejandra Rubio confirma los rumores tras su ruptura con Tassio de la Vega

Alejandra Rubio ya no puede disimular la sonrisa de oreja a oreja. No sólo por el gran momento profesional que está viviendo, como influencer y colaboradora televisiva, sino porque su corazón vuelve a estar ocupado por un viejo amor. La hija de Terelu Campos ha acabado con las especulaciones sobre su posible relación con Suso Álvarez o Tassio de la Vega y ha confirmado que ha vuelto, tras cinco meses separados, con Álvaro Lobo. La tertuliana no ha podido evitar mostrar la gran felicidad que siente al anunciar que ambos han decidido retomar la relación y darse una segunda oportunidad.

Tras dos años de noviazgo, ambos decidían romper el pasado mes de febrero. Sin embargo, ''la vida da muchas vueltas y te sorprende'', ha dicho la joven al revelar que tanto el DJ como ella, esta vez, quieren ir más despacio. ''Estoy muy feliz, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos, que de la otra forma la cosa se complica mucho. Somos muy jóvenes y creo que nos fuimos muy rápido a vivir juntos e igual eso quemó mucho la relación'', ha explicado la nieta de María Teresa que, además, ha asegurado que ambos han aprendido de los errores del pasado.

Alejandra ha hecho pública la noticia de la reconciliación con Lobo horas después de que saliesen a la luz unas imágenes en la discoteca donde ambos trabajan y en las que se les veía muy acaramelados.

