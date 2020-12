Tiago Ramos, el jovencísimo novio de la madre de Neymar, reaparece ensangrentado tras sufrir una brutal agresión: "Casi muero"

La polémica continúa persiguiendo a la familia de Neymar. El futbolista no suele estar exento de este tipo de situación y en muchas ocasiones por su propia voluntad, como fue el caso de su polémica en redes sociales con Maluma y Natalia Barulich, la actual pareja del futbolista, que puedes conocer en el vídeo.

Ahora, los protagonistas son Nadine Gonçalvez, la madre del astro brasileño y su pareja, Tiago Ramos, a quien conocíamos a principios de este mismo verano.

Poco después la pareja saltaba a los medios por una discusión que les hacían acabar en el hospital. Durante todo este tiempo las noticias relacionadas sobre ellos han evidenciado que mantienen una relación tormentosa.

Y cuando parecía que las cosas se habían calmado entre ambos y estaban retomando su relación, han vuelto a ser noticia y es que, en una de las cenas a las que han acudido ambos han acabado siendo agredidos por tres hombres.

"Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló", ha confesado el joven en sus redes, mostrando la sangre que tenía por el cuello y el pecho.

Además Tiago ha añadido también que "esto no se va a quedar aquí" y ha anunciado que va a tomar medidas legales contra los agresores: "Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México".

