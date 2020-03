El pasado martes la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, sufría un ictus por el que tuvieron que ingresarla en el hospital. En cuanto el futbolista conoció la noticia, se trasladó rápidamente al centro donde se encontraba, acompañado de su pareja Georgina Rodríguez y de su hijo mayor, Cristiano Jr.

Los primeros detalles sobre su estado de salud de Dolores vinieron de la mano de su hijo que confesó que se encontraba "estable". Ahora, unos días después de este susto, ha sido ella misma la que ha querido revelar en primera persona como está.

"Este no es el típico mensaje normal de Dolores, pero solo estoy de paso para decirles que me estoy recuperando bien. Todo fue un susto, estoy bien, consciente de todo lo que me sucedió y con la total certeza de que tuve suerte", aunque también ha confesado que se queja mucho de estar tantas horas acostada en la cama reposando, aunque forma parte de su recuperación.

Ha sido mediante un mensaje en redes sociales donde ha querido agradecer, no solo al equipo medico, sino también ha todos los profesionales que han estado con ella desde los primeros instantes: "Me gustaría agradecerles por su comprensión y privacidad en general. Realmente pensé que merecían unas palabras mías (aunque no soy yo quien escribo este texto, ya que dicté todo lo que quería decir). Gracias a todos".

