Así es Noemie Happart, la novia del jugador del Atlético de Madrid Yannick Carrasco

El pasado 28 de mayo, los madridistas celebraron por todo lo alto su undécima Champions, una victoria que dejó al Atlético de Madrid con la miel en los labios, aunque el orgullo de sus aficionados ni siquiera se tambaleó. Un triunfo que casi alcanzan gracias a Yannick Carrasco, el centrocampista que encajó el gol del empate en el minuto 78 del partido.

El momento de éxtasis llevó al futbolista a saltarse todas las reglas de protocolo, pues no dudó en correr hasta la grada para fundirse en un largo beso con su chica, que le recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos mientras los compañeros del belga saltaban y le abrazaban por la espalda.

Pero, ¿quién es esta misteriosa WAG? La despampanante rubia que le ha robado el corazón a Carrasco se llama Noemie Happart, una modelo internacional que representó a Bélgica en Miss Universo y en Miss Mundo en 2013. Tiene 22 años, mide 1,73, nació en la ciudad belga de Grâce-Hollogne y habla inglés y holandés.

La joven comenzó su andadura en el mundo de la moda cuando era una adolescente, aunque sus aspiraciones no se limitan a esta profesión y ya está estudiando el primer curso de Medicina en la Universidad de Liege. Además, tiene una gran faceta solidaria y es embajadora de la organización Hope For The Children, una pasión que combina con la danza, la fotografía y, por supuesto, el fútbol.

La modelo es muy aficionada a las redes sociales y en su cuenta de Instagram podemos ver cómo ha estado apoyando a su chico durante la Liga y muchos de sus shootings. Por su parte, Carrasco no es tan activo en Internet, pero en su cuenta podemos ver unas cuantas fotos con su enamorada. ¡Qué bonito!