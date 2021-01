Descubre los nueve secretos saludables que esconde la vitamina C del limón de Europa

Tal y como indica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el nivel de ingesta adecuado de vitamina C para cubrir las necesidades diarias de casi todos los adultos de una población sana (PRI) se sitúa en los 155 mg/día. Por ello, los expertos recomiendan el consumo de entre dos o tres raciones al día del grupo de frutas, donde se incluye el limón.

 Cada 100 gramos de porción comestible de limón contienen 50 mg de vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario

El limón es alimento natural, sin grasa y con alto contenido de vitamina C. Esta vitamina, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que interviene en muchas reacciones enzimáticas. Y en el limón está muy presente. Concretamente, en 100 gramos (g) de porción comestible de limón, nos encontramos con 50 miligramos (mg) de Vitamina C.

Según el Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre Ingestas Nutricionales de Referencia para la población española en base a las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), los hombres adultos a partir de 20 años deben ingerir 110 mg/día de vitamina C para satisfacer las necesidades del organismo y llevar a cabo las funciones y actividades diarias. Una cantidad que en el caso de las mujeres se sitúa en 95 mg, si bien aumenta a 105 mg/día para las embarazadas y hasta los 155 mg/día durante la lactancia.

La campaña Welcome to the Lemon Age divulga los nueve beneficios saludables de la vitamina C, tal y como indica el reglamento UE 432/2012:

El limón es fuente de la vitamina que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

El limón es fuente de vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

El limón es fuente de vitamina C que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

El limón es fuente de vitamina C que contribuye a la función psicológica normal.

La vitamina C mejora la absorción del hierro. Otro beneficio del limón que, especialmente, las mujeres tienen en cuenta.

Las personas que practican deporte suelen consumir limón ya que es fuente de vitamina C que contribuye al metabolismo energético normal.

Otro motivo para consumir este cítrico es que el limón es fuente de vitamina C que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

La vitamina C ayuda a regenerar la forma reducida de la vitamina E.

Por último, el limón es fuente de vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes.

Los limones producidos bajo el modelo europeo son garantía de seguridad alimentaria y trazabilidad. Cuentan con los mayores estándares de calidad certificada y su sistema de producción hace que sean los limones más sostenibles del Mundo gracias a los más de nueve millones de limoneros que hay, entre otras zonas, en la cuenca mediterránea española, donde se cultivan mayoritariamente esta joya de la agricultura que forma parte de la Dieta Mediterránea.